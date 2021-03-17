Увольнение Жмака: Наблюдательный совет "УЗ" сделал официальное заявление

КИЕВ. 17 марта. УНН. Решение о предложении уволить Владимира Жмака с должности главы правления было принято наблюдательным советом в лучших интересах Общества, сообщили в "Укрзализныце", передает УНН.

Детали

Ответственный за финансы член правления Иван Юрик будет руководить Обществом в промежуточный период для обеспечения финансовой и операционной стабильности Укрзализныци.

"В ближайшее время наблюдательный совет начнет конкурсный отбор нового главы правления", - сообщил Наблюдательный совет.

Дополнение

Сегодня 17 марта Кабмин уволил Владимира Жмака с должности руководителя "Укрзализныци". Накануне его неэффективность утвердил Наблюдательный совет "УЗ".

15 марта Жмак должен был быть на заседании Наблюдательного совета, а 18 марта - на заседании Временной следственной комиссии в парламенте, однако именно в день заседания Наблюдательного совета он внезапно заявил о получении положительного теста на Covid-19, чем вызвал сомнения даже у железнодорожников.

11 марта в отставку подал член правления "УЗ" Иракли Эзугбая, ответственный за направление грузовых перевозок. Его обвинили в умышленном занижении тарифов на вагоны "УЗ", что обусловило падение доходов всей госкомпании. Всего в прошлом году "УЗ" недовыполнила финплан на 25 млрд грн (четверть от ожидаемых доходов, сопоставимая с траншем МВФ).

Кроме менеджмента "УЗ", за ущерб госкомпании достоверно будут спрашивать и с НАБУ, которые должны были следить за правлением госкомпании и не допускать схем, а взамен полгода "молчали". Некоторые СМИ объясняют это тем, что менеджмент "УЗ" и отдельные представители НАБУ действовали совместно, и вместе составляли так называемое "грузинское крыло Саакашвили".

Касательно подтверждается это и слухами из популярных Telegram-каналов , которые указывают на то, что увольнение Жмака могло быть связано с попыткой по-своему разделить "Укрзализныцю" на четыре вертикали, а самое прибыльное направление - грузовые перевозки - отдать людям Саакашвили.