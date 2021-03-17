"Что делать и куда двигаться дальше": российского посла в США вызвали в Москву для консультаций

КИЕВ. 17 марта. УНН. Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций на фоне заявления президента Джо Байдена, что он считает Путина убийцей. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Российской Федерации.

Цитата

"Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное - определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в заявлении МИД России.

Контекст

Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Также президент США выразил уверенность в том, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы.

"Он заплатит цену, - отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимира Путина. - Мы провели долгий разговор, я его достаточно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы ".

Что предшествовало

Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти стремилась дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он находится, при прошедших в ноябре выборов президента в стране. В докладе отмечается, что власти США введут санкции на основании доклада.