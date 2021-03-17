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Государства Координационной группы будут тщательно изучать отчет Ирана по сбиванию рейса PS752

Государства Координационной группы будут тщательно изучать отчет Ирана по сбиванию рейса PS752

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению и будут тщательно изучать окончательный отчет о техническом расследовании катастрофы рейса МАУ PS752. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, передает УНН со ссылкой на МИД.

Цитата:

"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный Отчет о расследовании безопасности аспектов, обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины 752 (PS752). Государства Координационной группы теперь будут тщательно изучать этот Отчет и его выводы. Мы солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают переживать свою тяжелую утрату", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что по-прежнему Координационная группа будет продолжать требовать от Исламской Республики Иран подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв.

Что было раньше

Как стало известно сегодня, организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный отчет Ирана - это ничто иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания самолета.

Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, учитывая требование Приложения 13 к Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, вероятно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Также стало известно, что Украина будет координировать исследования "секретной записи" о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.

Справка

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, авиакатастрофа, Иран
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