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"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
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Верещук обвинила Россию в провокациях

Верещук обвинила Россию в провокациях

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народний депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по нацбезопасности и обороны Ирина Верещук назвала провокационным привлечение к переговорному процессу осужденных Украиной "террористов", сообщает УНН.

Цитата

"Россия понимает и намеренно провоцирует, зная, что наша команда не будет молча наблюдать, как госпожа (Майя Пирогова - ред.), осужденная украинским судом за терроризм, получила реально заочно приговор, в настоящее время находится по ту сторону переговорного процесса", - сказала нардеп.

Детали

Верещук добавляет, что таким образом Россия пытается давить на Украину.

"Для нас время важно, мы очень хотим изменить ситуацию, в том числе на Минской переговорной площадке. Россия стремится давить на нас тем, что будет медлить с решениями, медлить с присутствием, тянуть со всеми инструментами", - резюмировала она.

Дополнение

Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы 16 марта попросила изъять из группы "приглашенную приглашенными" из оккупированного Донецка российской стороной "эксперта" Майю Пирогову.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, контактная группа
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