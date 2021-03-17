В Тернополе попал в ДТП автомобиль с вакцинами от COVID-19, пострадали три человека

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Тернополе 17 марта авто, которое перевозило вакцины от COVID-19 попало в дорожно-транспортное происшествие, пострадали три человека, ампулы с вакциной не повреждены, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, пишет УНН.

Цитата

"В дорожно-транспортном происшествии не разминулись два автомобиля. Авария произошла 17 марта около полудня в Тернополе на улице Микулинецкой. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, автомобиль марки "Renault Duster", принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе, в этот момент в него сзади въехало другое авто", - говорится в сообщении.

Детали

Так, предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем "Ford".

Отмечается, что автомобиль медицинской помощи двигался в направлении города Бучач, куда должен был доставить вакцину от COVID-19.

"На момент удара в "Renault", кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медицинской помощью. Ампулы с вакциной не повреждены", - добавили правоохранители.

Решается вопрос о внесении этого факта в ЕРГР согласно ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

В Тернопольской области в результате столкновения легковушки и мини-автобуса травмы различной степени тяжести получили семь человек, среди которых - дети.