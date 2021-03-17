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Гол Шевченко вошел к наиболее впечатляющим в истории Лиги Европы

Гол Шевченко вошел к наиболее впечатляющим в истории Лиги Европы

Андрей Шевченко

КИЕВ. 17 марта. УНН. Официальный Twitter Лиги Европы включил нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в четверку авторов самых впечатляющих голов, забитых в этом турнире головой, сообщает УНН.

Детали

Экс-форвард киевского "Динамо" поразил ворота "Бешикташа" в матче 17 февраля 2011 года, который завершился со счетом 4: 1 в пользу киевлян.

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Конкурентами Андрея Шевченко в данной номинации являются уругваец Диего Година, босниец Эдин Джеко и датчанин Йонас Винд.

Отметим, что болельщикам придется в ходе голосования определить лучший гол из этого квартета.

Напомним

В сезоне 2010-11 годов "бело-синие" прошли "Манчестер Сити", дойдя до 1/4 финала, где только по правилу выездного гола уступили португальской "Браге" (1:1 и 0:0).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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