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Взрыв в Боярке: крымчанин хотел отомстить бывшей подруге за долг и погиб

Взрыв в Боярке: крымчанин хотел отомстить бывшей подруге за долг и погиб

КИЕВ. 17 марта. УНН. Полицейские Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и установили личность мужчины, погибшего при взрыве в городе Боярка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Погибшим оказался 34-летний уроженец оккупированного Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве.

"Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту проживания женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - рассказали правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следствие еще продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

Напомним

В результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области погибли двое мужчин, 49-летняя женщина была госпитализирована в больницу.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, взрывы
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