Дело "пленок ОАСК": завершено досудебное расследование, Вовку и остальным подозреваемым открыли материалы

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня 17 марта 2021 года, завершено следствие по делу о злоупотреблениях в ОАСК, а именно фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствованию работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребление влиянием головой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

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"Сейчас 11 подозреваемых, среди которых председатель ОАСК, заместители председателя ОАСК, судьи ОАСК, а также председатель Государственной судебной администрации Украины и еще 2 адвоката, открыты материалы следствия для ознакомления", - говорится в сообщении.

Детали

В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в работе ВККСУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах.

Прокуроры САП и детективы НАБУ настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021 года, поскольку в рамках дела еще не поступили результаты экспертиз, а необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме.

Сообщается, что подозреваемые (председатель и судьи ОАСК) неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.

Что было раньше

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.