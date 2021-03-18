Умер президент Танзании Джон Магуфули

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года после слухов о здоровье. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта от сердечных осложнений в больнице в Дар-эс-Саламе, заявила Самия Сулуху Хасан в обращении к государственному телевидению.

Гражданина Магуфули не видели публично более двух недель, и о его здоровье ходят слухи.

На прошлой неделе оппозиционные политики заявили, что он заразился Covid-19, но это не подтверждено.

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“С глубоким сожалением сообщаю вам, что сегодня ... мы потеряли нашего отважного лидера, президента Республики Танзания Джона Помбо Магуфули”, — отметил в сообщении вице-президент Хасан.

Она сказала, что будет 14 дней национального траура.

Напомним

От рака умер премьер-министр Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко.