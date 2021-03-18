“Рома” прибыла в Киев на матч с “Шахтером”: стала известна заявка римского клуба

КИЕВ. 18 марта. УНН. Итальянская “Рома” прибыла в столицу Украины, где проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Ромы”.

Детали

Главный тренер команды Паулу Фонсека взял с собой 20 исполнителей. Из-за травм поединок пропустят Вретище, Дзаньоло, Мхитарян и Смоллинг. Жуан Жезус не сыграет из-коронавирус.

Заявка римлян:

Вратари: Лопес, Миранте, Фузато.

Защитники: Карсдорп, Ибаньес, Сантон, Манчини, Кумбула, Перес, Спинаццола, Калафьори.

Полузащитники: Кристаном, Пеллегрини, Вильяр, Диавара.

Нападающие: Джеко, Педро, Майораля, Перес, Эль-Шаарави.

Дополнение

Встреча “Шахтер” — “Рома” состоится 18 марта в Киеве на НСК “Олимпийский”.