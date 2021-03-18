Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
15450

В Нидерландах состоялись парламентские выборы: в четвертый раз лидирует партия премьера

В Нидерландах состоялись парламентские выборы: в четвертый раз лидирует партия премьера

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Нидерландах прошло голосование на парламентских выборах. Экзит-полы показали, что лидирует на выборах снова партия Марка Рютте “Народная партия за свободу и демократию” (VVD). Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Партия действующего премьера набирает более 23%. Это будет четвертый срок правоцентристской партии господина Рутте во главе правительства Нидерландов. Окончательные результаты должны быть объявлены в 02:00 по киевскому времени.

Явка на выборах была высокой - 82,6%.

Между тем, как ожидается, правоцентристское христианский CDA получит 14 мандатов, лейбористское (PvdA) девять мандатов, а зеленые Гроенлинкы, по прогнозам, имеют восемь мест.

Напомним

В Алжире состоятся парламентские выборы 12 июня.

Источник: УНН
Теги: выборы, Нидерланды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.