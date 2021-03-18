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Honda прекратит производство в Мексике

Honda прекратит производство в Мексике

КИЕВ. 18 марта. УНН. Автокомпания Honda заявляет, что прекратит производство в Мексике с 18 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Японский автопроизводитель Honda Motor Co временно прекратит производство на своих заводах в Мексике, начиная с 18 марта из-за проблем с цепями поставок, частично связанные с перебоями пандемии.

В компании не могут точно сказать, как долго продлится пауза. Производство автомобилей составляет значительную часть производственного сектора Мексики, в котором работают многие ведущие автомобильные компании мира.

Honda заявила, что проблемы с цепями поставок заставят остановить производство на большинстве американских и канадских автозаводах в неделю, но не упомянули о его мексиканские заводы.

Напомним

Компания Ford Motor отзовет почти 3 миллиона авто в Северной Америке с потенциально неисправными подушками безопасности.

Источник: УНН
Теги: Мексика, автомобили, производство
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