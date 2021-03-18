Зинченко продемонстрировал стопроцентный показатель точности в матче Лиги чемпионов

КИЕВ. 18 марта. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал высокое качество передач в поединке плей-офф Лиги чемпионов против “Боруссии” М, передает УНН со ссылкой на сайт “Команды номер один”.

Детали

В домашнем поединке Лиги чемпионов против “Боруссии” М (2: 0) полузащитник сборной Украины вышел на замену и провел на поле 28 минут. За это время он запомнился тем, что не отдал ни одной неточной передачи. Всего их было 32. В сумме украинец выполнил 37 технико-тактических действий. Рейтинг эффективности игры (InStat Index) составил 307 баллов.

Отметим, что для Зинченко это был 21-й поединок в текущем сезоне. В прошлом году у него собралось 25 матчей, в позапрошлом — 29.

Дополнение

Впереди у “Манчестер Сити” восемь туров АПЛ, а также не менее двух игр в Лиге чемпионов, и выступления во внутренних кубковых турнирах.

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