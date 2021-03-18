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В Госдепе США обещают привлечь Россию к ответственности за злонамеренные действия

В Госдепе США обещают привлечь Россию к ответственности за злонамеренные действия

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Госдепе США заявили, что привлекут Россию к ответственности за все злонамеренные действия. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

По словам представителя Госдепартамента Джалины Портер, США будут продолжать по возможности конструктивно работать с Москвой на благо Америки, одновременно привлекут Россию к ответственности за ее злонамеренные действия.

Портер отметила, что США, будучи настроены на диалог с Россией там, где это способствует продвижению американских интересов.

Цитата

“Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий. Когда у нас есть возможность для того, чтобы конструктивно работать вместе с Россией в общих интересах, мы намерены [продолжать] это делать ... (Однако) мы хорошо понимаем, на что они способны ”, - подчеркнула заместитель пресс-секретаря Госдепартамента.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году.

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций на фоне заявления президента Джо Байдена, что он считает Путина убийцей.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Госдеп
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