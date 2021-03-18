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Забить и усложнить жизнь: Фонсека обнародовал задачи “Ромы” на игру с “Шахтером”

Забить и усложнить жизнь: Фонсека обнародовал задачи “Ромы” на игру с “Шахтером”

КИЕВ. 18 марта. УНН. Наставник “Ромы” Паулу Фонсека рассказал о задачах на игру 1/8 финала Лиги Европы с “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

Португальский специалист подчеркнул, что фаза обороны станет для римлян главной в предстоящем поединке.

Цитата

“Конечно, мы хотели бы завтра выиграть. Я не стал бы говорить, что фаза обороны для нас важнее, чем атака. Это уровне по важности компоненты для „Ромы“. Прекрасно понимаем, насколько „Шахтеру“ будет сложнее, если мы забьем. Соответственно, приложим все усилия, чтобы забить и максимально усложнить сопернику жизнь.

В Риме добились хорошего результата, но я знаю возможности этой команды, знаю, как футболисты „Шахтера“ завтра будут биться на поле до последней минуты, которая у них может быть самоотдача. Ни о какой режим экономии не может быть и речи. Нам нужна максимальная концентрация, чтобы добиться положительного результата ”, - подчеркнул Фонсека.

Напомним

Первый матч команд завершился уверенным выигрышем “волков” 3: 0.

Источник: УНН
Теги: футбол
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