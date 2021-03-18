Марсоход NASA Perseverance зафиксировал первые звуки передвижения на Марсе
КИЕВ. 18 марта. УНН. Марсоход NASA под названием Perseverance впервые снял на видео звук езды поверхностью Марса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter-страницу NASA's Perseverance Mars Rover.
Детали
Когда марсоход Perseverance начал оставлять первые следы на поверхности Марса, чувствительный микрофон, который он несет, показал первый результат: удары, грохот шести металлических колес работа, которые очень громко катились по марсианской местности.
Более 16 минут звуков с 90-футовой (27,3-метровой) езды было захвачено микрофоном ровера, который продолжает работать на марсоходе после исторического приземления 18 февраля. Готовый микрофон был добавлен в ровер, чтобы члены миссии также услышали звуки с поверхности.
Две версии голосовой записи на одном диске были обнародованы для публики 17 марта. Первая версия содержит более 16 минут сырых, нефильтруемых звуков марсохода, который путешествовал в кратере Джезеро. В нем можно услышать шум, образующийся в результате взаимодействия системы мобильности Perseverance (ее колес и подвески) с поверхностью, а также шум от царапин.
Контекст
Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с велосипедом стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.
Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021
Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7
Напомним
Первые цветные фотографии передал с Марса велосипед Perseverancе 19 февраля.