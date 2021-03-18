Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6870

КНДР может готовиться к новому испытанию оружия - СNN

КНДР может готовиться к новому испытанию оружия - СNN

КИЕВ. 18 марта. УНН. Власти Северной Кореи могут готовить свое первое испытание оружия с момента президентства Джо Байдена. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Американская разведка подозревает, что Северная Корея может готовиться к проведению своего первого испытания оружия с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

В Пхеньяне решат, проводить испытания по результатам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина с их японскими и южнокорейскими коллегами. Визит проходит в эти дни.

Напомним

Северная Корея не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил , что США является “самым большим врагом его страны”, и пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал Северной Кореи.

Источник: УНН
Теги: оружие, КНДР, испытания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.