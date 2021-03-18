Официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/доллар

КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 18 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.697800 грн за доллар;

32.985300 грн за евро;

0.375930 грн за российский рубль;

38.515200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 марта курс всех указанных валют вырос, кроме рубля, курс которого - упал.