В Украине уже 1,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 053
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4376 человек;
- летальных случаев - 267;
- выздоровели - 6514 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 504 076 человек;
- выздоровели - 1 244 190 человек;
- летальных исходов - 29 253;
- проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.
Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 1092 случая;
- Винницкая область - 751 случай;
- Волынская область - 330 случаев;
- Днепропетровская область - 655 случаев;
- Донецкая область - 651 случай;
- Житомирская область - 1398 случаев;
- Закарпатская - 614 случаев;
- Запорожская область - 428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 559 случаев;
- Киевская область - 727 случаев;
- Кировоградская область - 149 случаев;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 1092 случая;
- Николаевская область - 424 случая;
- Одесская область - 997 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ровенская область - 390 случаев;
- Сумская область - 570 случаев;
- Тернопольская область - 692 случая;
- Харьковская область - 732 случая;
- Херсонская область - 96 случаев;
- Хмельницкая область - 800 случаев;
- Черкасская область - 367 случаев;
- Черновицкая область - 596 случаев;
- Черниговская область - 475 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".