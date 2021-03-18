Социально-экономическую политику правительства надо фундаментально менять - Ивченко

КИЕВ. 18 марта. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко от фракции “Батькивщина” считает, что социально-экономическую политику Правительства необходимо фундаментально менять. Об этом он заявил в эфире 5 телеканала, сообщает УНН.

Цитата

“Мы (” Батькивщина “- ред.), конечно, фундаментально хотим изменить социально-экономическую политику всего правительства, и первый и второй из которых привел страну к тем показателям, которые мы имеем. Что прошлый Правительство, этот — и макропоказатели, и производство, а также инвестиции — все падает. Поэтому, конечно, нужно менять финансовый, экономический и социальный блоки”, - считает парламентарий.

Детали

Ивченко подчеркнул, что его мнение обоснована именно социальной направленности политики “Батькивщины”, которая готова приобщиться в случае необходимости к фундаментальным изменениям в работе правительства.

“Поскольку политика” Батькивщины“ всегда социально ориентирована и направлена прежде всего на человека, качество его жизни и чтобы услуги она получала качественно, поэтому мы готовы присоединиться, если действительно” Слуга народа “формировать с кем какие коалиции”, — подчеркнул он.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко выразил прогнозы о возможной коалиции фракции “Батькивщина” и “Слуги народа”.

“Однозначно, скорее всего, коалиции никакой не будет. Но мы посмотрим на перезагрузку правительства, и мы посмотрим на кадровые голосования партии. В монобильшости 245 депутатов — оттуда никто не выходил. Это значит, что у них остается монобильшисть, они могут выразить недоверие, проголосовать за недоверие. А когда будут собираться голоса за новое правительство — тут по кадровым вопросам мы можем говорить о некоторых коалиции”, - отметил он.