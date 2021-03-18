Утренние пробки в Киеве: на каких улицах "тянучка"

КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 18 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, кроме Дарницкого, а именно - Северном, Южном, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по проспекту Героев Сталинграда, улицах Полярная, Богатырская, Вышгородская, Елены Телиги, Автозаводская.

Затруднено движение по Набережному шоссе, Владимирским спуском, по улице Сечевых Стрельцов, Воздухофлотским проспектом, проспектом Победы, проспектом Любомира Гузара, на улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 18 марта в Киеве облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

В Киевской области небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла.