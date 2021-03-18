Убийство 7-летней Марии Борисовой: задержанный признался в преступлении

КИЕВ. 18 марта. УНН. Задержанный по делу об убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое Херсонской области признался, что убил девочку. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook, передает УНН.

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"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом", - сообщил Клименко.

Детали

По словам главы Нацполиции, для следствия призначние задержанного важно.

"Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - отметил Клименко.

Он также отметил, что ему известно, что "отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и вместо этого обвинила другого человека". "Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайпа - это вещи вне моего понимания", - отреагировал глава Нацполиции.

"Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить", - подытожил он.

Что произошло

Мария Борисова в Херсонской области исчезла 7 марта, а 11 марта правоохранительные органы нашли тело в нежилом здании. Поскольку место обнаружения тела ребенка предварительно было обследовано, стало понятно, что совершить преступление и прятать, а потом подбросить бездыханное тело мог только местный житель.

Его задержали через два дня после того, как обнаружили погибшего ребенка. 15 марта суд отправил подозреваемого под стражу.