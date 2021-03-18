Трэш с ковидом не остановится, пока мы его не остановим: известный писатель рассказал о своей привывке

КИЕВ. 18 марта. УНН. Известный украинский писатель Макс Кидрук рассказал о своем опыте прививки от COVID-19 вакциной CoviShield, побочные эффекты и отметил, что это единственный способ остановить распространение болезни, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу писателя.

Цитата

“Только что вакцинировался. Вакцина CoviShield, она же AstraZeneca от Оксфордского университета, остатки дневных доз. Все прошло быстро и безболезненно. Даже укола не почувствовал. Пока никаких побочных эффектов. Если что-то проявляться, буду описывать в комментариях, но в любом случае призываю всех, кто еще не зарегистрировался, зарегистрироваться и, когда придет очередь, пройти вакцинацию... Трэш с ковидом не остановится, пока мы его не остановим. Просто, бляха, запомните это”, — написал он.

Детали

Макс Кидрук призвал становиться в очередь на вакцинацию в приложении Дия и не бояться делать прививки.

“И не бойтесь. Если вы не принимаете иммунодепрессантов, вакцинация для вас полностью безопасна. Не читайте псевдонаучный бред о мРНК, тяжелых металлах, человеческих эмбрионах. Не ждите какой-то „лучшей“, „более проверенной“, „более безопасной“ вакцины. Ее не будет. Все, что есть — Pfizer, Moderna, AstraZeneca — достаточно эффективные и хорошо протестированные (за исключением „Спутника“, разумеется). Поэтому только наступит ваша очередь, просто сделайте это. Вырвите еще одно звено с пока бесконечной цепи распространения инфекции”, — призвал писатель.

Побочные эффекты

В комментариях, как и обещал, Макс Кидрук описал свое состояние на утро после прививки. Так, по его словам, утром у него были незначительные проявления слабости, о которых предупреждают врачи.

“Докладываю. Накрыло, как и прогнозировали, за 12 часов. Проснулся в половине пятого утра от легкого озноба. Температуру мерить поленился, выпил пол литра воды, укрылся еще одним одеялом и заснул. Утром все прошло. Осталась легкая слабость (хотя может быть, что это я сам себя накручиваю)”, — написал Кидрук.

Напомним

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Вакциной Covishield сделал прививку министр Степанов себе и своим родителям.

Справка

Макс Кидрук — украинский писатель в жанре научной фантастики, путешественник, колумнист. Среди известных романов-триллеров: “Загляни в мои сны”, “Не оглядывайся и молчи”, “Жестокое небо”, “Твердыня”, “Бот”, а также ряда путевых очерков.