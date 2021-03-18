Белый дом: отношения США и России теперь будут выглядеть иначе

КИЕВ. 18 марта. УНН. Действия администрации Президента США Джо Байдена в отношениях с Москвой будут кардинально отличаться от подходов предыдущей администрации. Об этом на брифинге в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“Отношения президента и этой администрации с россиянами будут сильно отличаться от того, что мы наблюдали за последние четыре года. И мы уже видели доказательства этого из его первого телефонного разговора с президентом Путиным. Президент Байден дал понять, что Соединенные Штаты также ответят на ряд дестабилизирующих действий России”, — заявила пресс-секретарь.

Детали

Говоря о данных американской разведки касательно попыток РФ вмешаться в американские выборы, Псаки заявила, что “они заплатят определенную цену”.

“Как сказал вчера президент, россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее”, — отметила она.

Что было ранее

Президент США Джозеф Байден накануне в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина “убийцей”.

Также президент США выразил уверенность в том, что Путин “заплатит” за вмешательство в американские выборы.

Позже в тот же день Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Дополнение

Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти стремилась дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он находится, при прошедших в ноябре выборов президента в стране.

В документе отмечается, что власти США введут санкции на основании доклада.