В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в обстреле офиса партии Саакашвили

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники МВД Грузии в крае Кахети задержали 30-летнего мужчину за то, что он из пневматического оружия обстрелял тбилисский офис оппозиционной партии “Единое национальное движение”, основателем которой является экс-президент Михеил Саакашвили. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД, пишет УНН.

Детали

“Сотрудники главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД в результате оперативных и поисковых работ в Кахети задержали Д. К. 1991 года рождения за незаконное приобретение — хранение — ношение огнестрельного оружия и повреждение чужого имущества”, — сказано в сообщении. “Следствие установило, что 17 марта текущего года Д. К., сидя в автомобиле, обстрелял из пневматического оружия баннер, закрепленный на фасаде офиса „Единого национального движения“ и скрылся”.

По данным ведомства, при обыске обвиняемого полицейские изъяли оружие и патроны в качестве вещественного доказательства, а также марихуану. Мужчине грозит тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.

Ранее

Офис “Национального движения” обстреляли в среду днем. Как сообщала ранее сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа, офис был обстрелян из огнестрельного оружия. Повреждения получил баннер с изображением главы “Единого национального движения” Ники Мелии, установленный на фасаде здания.