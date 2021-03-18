Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
14070

В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в обстреле офиса партии Саакашвили

В Грузии задержали мужчину, обвиняемого в обстреле офиса партии Саакашвили

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники МВД Грузии в крае Кахети задержали 30-летнего мужчину за то, что он из пневматического оружия обстрелял тбилисский офис оппозиционной партии “Единое национальное движение”, основателем которой является экс-президент Михеил Саакашвили. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД, пишет УНН.

Детали

“Сотрудники главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД в результате оперативных и поисковых работ в Кахети задержали Д. К. 1991 года рождения за незаконное приобретение — хранение — ношение огнестрельного оружия и повреждение чужого имущества”, — сказано в сообщении. “Следствие установило, что 17 марта текущего года Д. К., сидя в автомобиле, обстрелял из пневматического оружия баннер, закрепленный на фасаде офиса „Единого национального движения“ и скрылся”.

По данным ведомства, при обыске обвиняемого полицейские изъяли оружие и патроны в качестве вещественного доказательства, а также марихуану. Мужчине грозит тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.

Ранее

Офис “Национального движения” обстреляли в среду днем. Как сообщала ранее сотрудница пресс-службы партии Саломе Сигуа, офис был обстрелян из огнестрельного оружия. Повреждения получил баннер с изображением главы “Единого национального движения” Ники Мелии, установленный на фасаде здания.

Источник: УНН
Теги: Грузия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.