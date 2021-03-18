Завтра в Раде выступит президент Литвы

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, выступит в Верховной Раде. Об этом во время пленарного заседания заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

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“В Украине с официальным визитом находится президент Литовской Республики господин Науседа. Завтра, в пятницу, президент Литовской Республики планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады Украины и выступить перед народными депутатами Украины”, — сказал Разумков.

Детали

Спикер парламента напомнил, что на согласительном совете депутатских фракций и групп это решение было поддержано.

“Завтра это произойдет после часа вопросов к правительству”, — добавил он.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в пятницу во время часа вопросов к правительству ожидается выступление министра здравоохранения Максима Степанова.