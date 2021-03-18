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В Киеве за сутки еще более тысячи больных COVID-19, 30 человек умерли

В Киеве за сутки еще более тысячи больных COVID-19, 30 человек умерли

КИЕВ. 18 марта. УНН. В столице обнаружили за минувшие сутки 1092 больных коронавирусной болезнью COVID-19. 30 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"1092 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в городе 2991 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 149 923", - сообщил Кличко.

Детали

Заболели за сутки в столице, по данным мэра, 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А также 34 девочки и 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 148 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 666 человек. В общем коронавирус преодолели 100 546 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 226, Деснянском - 189 и в Голосеевском районе - 97 случаев", - отметил Виталий Кличко.

По данным с карты СНБО, болеют на сегодня в столице 46 509 человек, за сутки количество активных больных возросло на 519 человек.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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