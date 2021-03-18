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Украина отреагировала на заявление G7 об осуждении российской агрессии и оккупации Крыма

Украина отреагировала на заявление G7 об осуждении российской агрессии и оккупации Крыма

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заявление министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7) по поддержке территориальной целостности Украины и создания Крымской платформы с целью деоккупации полуострова, назвав это "жестом дружбы". Приветствовал заявление и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав его "сильным сигналом", передает УНН.

Детали

Глава государства отмечает, что на седьмой год временной оккупации Крыма главы МИД стран G7 выступили с заявлением об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и города Севастополя.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - сказал Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба Президента.

Слова благодарности высказал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, что должен разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - отметил Кулеба, которого цитирует пресс-служба МИД.

Заявления Зеленский и Кулеба продублировали на английском языке в Twitter.

Что было ранее

Министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского Союза в своей заявлении призвали Россию уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех, кого несправедливо задержали. Они также поддержали инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Крым, Украина, G7, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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