Руководство всех фракций Рады хочет лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы партий - агентство

КИЕВ. 18 марта. УНН. Руководство всех фракций парламента зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается лишить Национальное агентство по предупреждению коррупции права выявлять фиктивные расходы политических партий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает УНН.

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“14 народных депутатов зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги (в том числе для вывода средств в наличные за счет фиктивных договоров). В случае принятия законопроекта НАПК сможет видеть такие нарушения в отчетах, но они не смогут служить основанием приостановления государственного финансирования политической партии за счет налогоплательщиков”, — сообщили в Назка.

Детали

Отмечается, что между этих народных депутатов присутствует руководство всех фракций парламента.

“НАПК связывает это намерение депутатов со своей результативной работой в части контроля за тем, как партии тратят средства государственного финансирования за счет налогоплательщиков”, — подчеркнули в агентстве.

Пресс-служба напомнила, что в 2020-2021 годах из-за обнаруженных грубых нарушений в финансовых отчетах НАПК приостановило финансирование трех парламентских партий: “ВО “Батькивщина”, “Голос” и “Слуга народа”.

“После решения Конституционного Суда касательно е-декларирования, мы воспринимаем этот законопроект как следующую наибольшую угрозу для результативной работы НАПК. За последний год НАПК показало, что мы ответственно следим за тем, как партии тратят государственные средства. К сожалению, в ответ мы получаем еще одну попытку „убить“ одну из ключевых функций НАПК”, — отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Поэтому партии смогут безнаказанно проводить фиктивные финансовые операции со средствами налогоплательщиков, считают в НАПК.

Справка

Законопроект № 5253 был зарегистрирован и направлен на рассмотрение профильного комитета 17 марта. Авторами документа, среди прочего, значатся Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Тарас Батенко, Кира Рудык, Максим Саврасов, Олег Кулинич, Ирина Геращенко, Ирина Геращенко, Сергей Ларин, Артур Герасимов, Сергей Соболев, Юрий Бойко, Сергей Власенко.

“Законопроектом предлагается дополнить указанный выше Закон положением, НАПК при проверке отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера не уполномочено предоставлять правовую оценку качества работ или услуг, которые предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивность сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, устанавливать соответствие рыночной стоимости предоставляемых услуг”, — говорится в пояснительной записке.

Как утверждают нардепы, действующим законодательством Украины “не четко устанавливаются функциональные полномочия НАПК при проверке отчетности политических партий, что, как следствие, может привести к неодинаковому применению положений закона при вынесении решения о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политических партий”.

Что было раньше

В начале марта Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что прекращает государственное финансирование партии “Слуга народа”.

Перед этим, в январе, НАПК перекрыло “Голосу” финансирование из бюджета.

А в четвертом квартале прошлого года Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило государственное финансирование “Батькивщины”.

В НАПК считают, что “некоторые народные депутаты распространяют мнение о том, что НАПК приостанавливало финансирование их политической партии по формальным причинам”.

“Именно поэтому считаем необходимым указать некоторые из причин приостановки государственного финансирования парламентским партиям в прошлом: