В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

КИЕВ. 18 марта. УНН. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать “очень плохими”, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США”, — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

По словам представителя Кремля, Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого. “Он (Байден) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого”, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в истории отношений РФ и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена.

Контекст

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина “убийцей” (killer).

Позже в тот же день посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.