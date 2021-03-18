Верещук: желание Путина уже не совпадают с его возможностями

КИЕВ. 18 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук прокомментировала вооруженную агрессию РФ против Украины, передает УНН.

Нардеп заявила, что Украине должно быть безразлично, что хочет президент России Владимир Путин.

“Другой вопрос — что может Путин. И здесь вопрос экономики. Война — это деньги, деньги, деньги. Или сегодня состояние российской экономики вытянет войну? Нет, не вытянет. Одно слово Байдена (президент США Джо Байден, — ред.), которое он сегодня использовал — и российский рубль обвалился до катастрофического минимума за последние месяцы. Санкции, которые сегодня действуют, будут углублены и продолжены. Не только за агрессию в отношении Украины, но и за агрессивное поведение в отношении своих граждан — гражданина Алексея Навального, к примеру. Все понимают, что в России нет денег. Конечно, наше дело сделать так, чтобы было еще меньше. И тогда и желание и аппетиты будут очень скудны. И нам, повторюсь, должно быть безразлично, что хочет Путин”, — сказала нардеп в эфире “Ток-шоу № 1 Василия Голованова”.

Контекст

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что он считает Путина “убийцей”, который “заплатит” за вмешательство в выборы США, рубль обвалился к доллару и евро.

Новые санкции США

Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году.