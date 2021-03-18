Выманивали деньги у иностранцев из ЕС: в Киеве разоблачили группу псевдоброкеров

КИЕВ. 18 марта. УНН. Группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве схему завладения средствами граждан ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Цитата:

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность нелегальных "call-центров". Выдавая себя за "известные брокерские компании", злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги - чтобы "клиенты заработали на бирже", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным спецслужбы, группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве противоправную схему. Они, находясь в Украине, координировали деятельность трансграничного мошеннического механизма.

Злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Дельцы "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика, рассказали в спецслужбе.

Также в СБУ отметили, что участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, дельцы сразу прерывали связь с клиентом.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки и расположения "call-центров". В ходе следственных действий изъято:

более 2 млн грн, полученных преступным путем,

серверное оборудование,

флеш-носители,

документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов схемы.

Что было ранее

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов в результате которой составляет около 240 млн грн.