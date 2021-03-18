Из-за COVID-19 Болгария вводит локдаун: страна четвертая по смертности в ЕС

КИЕВ. 18 марта. УНН. Санитарные власти Болгарии вводят ограничения в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Костадин Ангелов в четверг на брифинге сообщил, что всеобщий карантин вводится с 22 марта на 10 дней, пишет УНН со ссылкой на bTV и местное издание “Сега”.

Детали

“Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне. Они будут введены на 10 дней с понедельника. Приостанавливается работа заведения общественного питания, закрываются крупные торговые центры. Приостанавливаются общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Прекращается работа театров и кинотеатров. Закрываются школы и детские сады, предусматриваются и другие меры. Ограничений на передвижение граждан вводить не планируется”, — сказал Ангелов.

Глава Минздрава отметил, что в стране продолжается предвыборная кампания по выборам депутатов 45-го Народного собрания (парламента) страны, которые состоятся 4 апреля, и призвал политиков не использовать тему коронавируса для политических заявлений. “Все болгарские политики, которые заявляют, что заботятся об избирателях, не должны превращать ковид в повод для политических высказываний. Ограничительные меры вводятся для обеспечения контроля над развитием эпидемии”, — подчеркнул он.

Главный санитарный врач Ангел Кунчев уточнил, что по уровню заболеваемости Болгария находится в ЕС на девятом месте, а по смертности на четвертом месте.

Справка

Болгарские медики выявили за последние сутки 4 201 новый случай заражения коронавирусом, что на 173 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 291 769. За сутки умерли 136 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 11 715. В настоящее время на лечении в больницах находятся 7 804 пациента, что является рекордным показателем, 609 из них — в отделениях интенсивной терапии.

Согласно статистике ВОЗ — в Болгарии 287 568 случаев заболевания, 11 579 человек погибли.