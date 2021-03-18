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Эксперт рассказал, кто пытается препятствовать восстановлению Минагрополитики

Эксперт рассказал, кто пытается препятствовать восстановлению Минагрополитики

Павел Рудяков

КИЕВ. 18 марта. УНН. Недавно восстановленное Министерство аграрной политики снова находится на грани ликвидации из-за отдельныї групп влияния и руководства Министерства экономики, которое пытается оставить своему ведомству большинство функций и служб. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Павел Рудяков.

Цитата:

"Это связано с фамилиями руководителей министерства экономики и представителей крупного капитала - тех, кто влияет на решение. (...) Министерства аграрной политики так и не заработало и сейчас в подвешенном состоянии. Это связано с группой влияния, которая когда-то после прихода "зеленой команды" к власти добилась ликвидации министерства (аграрной политики - ред.). Эта группа нашла дополнительные ресурсы для того, чтобы нейтрализовать решение о возобновлении министерства АПК. И я думаю, что этим воспользовались: пока министерство агро-промышленного комплекса в подвешенном состоянии, у них забрали часть их компетенции", - пояснил Рудяков.

Детали

По словам политолога, сейчас министр аграрной политики Роман Лещенко может быть пассивным в отстаивании интересов своего ведомства, поскольку, вероятно, от него ничего сейчас не зависит.

"Это зависит от политической составляющей, от него самого (Романа Лещенко - ред.) ничего не зависит. Если подтвердятся слухи, что Зеленский обещает "тимошенковцам" эти должности, то тогда будет его замена", - отметил Рудяков.

Дополнение

Напомним, политолог Охрименко считает, что Министерство экономики Игоря Петрашко и восстановленное Минагрополитики Романа Лещенко не могут поделить Госпродпотребслужбу. Более того, пассивность Лещенко в этой ситуации сигнализирует об отдельных кулуарных договоренностях, непрофессионализме или не желании брать на себя ответственность за сложную проблему.

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказал о недовольстве кандидатурой министра экономики и производительностью среди парламентских кругов. Несмотря на это, по словам политолога, за фигурой неэффективного министра экономики стоит Премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минагрополитики, политика
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