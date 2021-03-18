Чиновники решили, что бумажки Госпотребслужбы "весят" 20% в цене тендера на питание детей-чернобыльцев - СМИ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Управление социальной защиты населения Камень-Каширской РГА Волынской области 5 марта при результатам тендера заказало ООО "Рамедас Украины" питание для детей-чернобыльцев на 118,5 млн грн без НДС, сообщают "Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро", передает.

В этом году школьников, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в 113 школах района на территориях радиоактивного загрязнения будут кормить по 39-40 грн в день. Эта фирма кормила их в прошлом году по 20-21 грн, а ООО “Атомсервис” в позапрошлом году — по 26-34 грн.

Цена сделки всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 118,79 млн грн.

Заказчик использовал необычные неценовые критерии оценки предложений. Собственно цена “весила” 80%, а остальные 20% приходилось на наличие эксплуатационного разрешения (10%) и акта обследования мощностей (10%). Отсутствие этих документов давало участнику 0%.

Эксплуатационное разрешение должно было быть выдано Госпотребслужбой участнику как оператору рынка, осуществляющему деятельность по хранению пищевых продуктов на складе. Акт обследования мощностей должен быть составлен по результатам проведения плановой или внеплановой проверки относительно соблюдения операторами рынка требований законодательства о пищевых продуктах 2020 года и выдан участнику территориальным органом Госпотребслужбы. Акт должен подтверждать отсутствие фактов нарушения. ЧП Богдан Алла Константиновна требовала от заказчика объяснений, как предоставить акт 2020 года, если участник не был включен в годовой план проверок на 2020 год и акт в 2020 году не выдавался. По ее мнению, это требование дискриминационное. Она отметила, что на тендере педагогов Кролевецкого горсовета требовался акт, выданный не ранее трех месяцев назад, однако ОДО “Глуховский хлебокомбинат” смогло снести это требование через АМКУ.

Заказчик ответил, что в Украине распространены пищевые отравления в школах, поэтому он считает требование акта 2020 года логичной для самого актуального подтверждения соответствия требованиям санитарно-гигиенического законодательства. При этом он заявил, что на том тендере акт был обязательным, тогда как отвечать неценовому критерию участник не обязан. “Атомсервис” тоже утверждал, что неценовые критерии установлены противоправно. Заказчик ответил, что закон содержит ряд примеров неценовых критериев, а не исчерпывающий перечень.

Всего у других “пищевых” заказчиков по Украине за последний год нашлось менее 10 тендеров по неценовым критерием о разрешении и 37 тендеров по неценовым критерием относительно разрешения. Это стало распространенным и узаконенным явлением, отмечает основательница “Лиги антитрасту” Агия Загребельская.

“Во время так называемой „второй закупочной революции“ в конце 2019 года депутаты внесли изменения в Закон „О публичных закупках“ и фактически позволили заказчикам применять любые критерии оценки в любое время. Мы предупреждали тогда, что такая широкая дискреция является рискованным шагом и будет использоваться недобросовестными заказчиками для закупки товаров по необоснованно завышенной цене. Этот кейс, очередное тому доказательство. Если бы такое требование было не в критериях оценки, а в обязательных требованиях тендерной документации, вполне вероятно, что участник, обжаловав ее в Тендерной коллегии АМКУ, получил бы победу. Бороться же с подобной дискриминацией в неценовых условиях — труднее. Поэтому бизнес не рискует лишний раз деньгами для внесения платы за подачу жалобы, что приводит к снижению конкуренции на закупках и перерасходу бюджетных средств”, — рассказала Загребельская “Нашим деньгам”.

Контекст

Председатель правления общественной ассоциации “ФармРада” Елена Прудникова заявила, что новое руководство Госпотребслужбы не может справиться с предоставленными государством функциями.

“Госпотребслужбе государство предоставило функции, которые ее руководство не может выполнить. Они проверяют все — и одновременно ничего. Люди, которые недавно начали работать в Госпотребслужбе, часто не понимают в профильных вопросах. Складывается впечатление, что новое руководство там исключительно для запугивания субъектов хозяйствования и своих коррупционных заработков. Ключевой орган контроля используют максимально неэффективно”, — отметила Прудникова.

Справка

Конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы затянулся почти на год и начался с 24 октября 2019 года. После того, как Игорь Петрашко 17 марта 2020 года занял должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Кабинет министров Украины издал распоряжение № 825-р от 8 июля 2020 года. В нем премьер-министр Денис Шмыгаль сделал Игоря Петрашко уполномоченным лицом для проведения собеседования на вакантную должность председателя Госпродпотребслужбы. Таким образом Кабмин смог назначить вице-президентку AgroGeneration Владиславу Магалецкую на должность без конкурса — исключительно по рекомендации министра Петрашко.

Миллионерша и чиновница Владислава Магалецкая

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в 2014-2016 году была заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины. В 2016 г. находилась на должности вице-президента инвестиционного фонда SigmaBleyzer Investment Group и вице-президента аграрной компании AgroGeneration, связанных с известным американским бизнесменом украинского происхождения Майклом Блейзером.

Перед назначением на должность главы Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в декларации указала состояние своей семьи, среди которых 4 квартиры в Киеве: на 169 кв.м. за 4,09 млн, на 70 кв.м. по номинальной цене в 50 тыс. грн и две в пользовании на 91,3 кв.м. и на 102 кв.м., а также жилой дом на 237 кв.м. с земельным участком 1003 кв.м. Также Магалецкая задекларировала соболью шубу Ciolini за 450 тыс. и семейный автопарк из роскошных иномарок: Infiniti QX60 2017 выпуска по номинальной цене 228,4 тыс. грн, Porsche Cayman 2016 г.в. за 556,5 тыс. грн, Toyota Camry 2017 г.в. за 450,9 тыс. грн, Volvo S40 2012 г.в., без указания цены. Цены на автомобили в декларации значительно занижены. Например, Porsche стоит минимум 1,7 миллиона против 556 484 грн, указанных в декларации. А цены на Infiniti стартуют от 700 тысяч гривен, хотя в декларации авто “стоит” 228 443 грн.

Среди наличных финансовых накоплений семьи — 400 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков, 300 тыс. грн, а также 2 млн гривен в разных валютах на банковских счетах. Лишь одна зарплата Владиславы Магалецкой за 2019 год в компании AgroGeneration составила 3,9 млн грн.