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Суд постановил вытребовать у ГБР информацию о недопуске Тупицкого в здание КСУ

Суд постановил вытребовать у ГБР информацию о недопуске Тупицкого в здание КСУ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Окружной административный суд Киева постановил вытребовать у ГБР информацию о недопуске главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в здание и на территорию КСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Цитата:

"Во время подготовительного судебного заседания ОАСК частично удовлетворил ходатайство представителя Управления Государственной охраны Украины и принял истребовать у следователя ГБР информацию, касающуюся допуска истца - Александра Тупицкого в здание и на территорию Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что данная информация должна быть подана в срок до 30 марта 2021 года.

"Следующее заседание состоится 31 марта", - информируют в ОАСК.

Что было до этого

Тупицкий просит ОАСК признать противоправными действия УГО относительно недопуска его к исполнению им полномочий главы Конституционного Суда Украины. Также он просит суд обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от действий совершения каких-либо препятствий в допуске истца - Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного Суда, само здание КСУ, а также земельный участок, на котором расположено здание Конституционного Суда Украины.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на один месяца.

19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Напомним, в конце октября ГБР начало производство в отношении главы КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающюю ответственность за ложь в декларации.

Добавим, ранее в ОГПУ указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого по тем же статьям - в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст . 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, судьи, Конституционный суд, ГБР
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