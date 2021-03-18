За убийство священника к 14 годам приговорен житель Винницкой области

КИЕВ. 18 марта. УНН. Летичевский районный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Винницкой области за убийство священника, который предложил его подвезти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

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"Прокурорами в суде доказана вина 28-летнего жителя Винницкой области в совершении умышленного убийства... Приговором Летичевского районного суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что тело священника, родом из Закарпатья, было обнаружено местными жителями в лесополосе возле села Лесо-Березовка Летичевского района Хмельницкой области в июле прошлого года.

В результате предварительного расследования, проведенного при процессуальном руководстве областной прокуратуры следственным управлением ГУНП в области, установлено, что преступление совершено ранее неоднократно судимым жителем Винницкой области.

Отмечается, что пострадавший направлялся на собственном автомобиле из города Одесса в город Львов и по дороге на одной из остановок общественного транспорта предложил его подвезти.

"Во время поездки между водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний напал на мужчину с ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Чтобы избежать ответственности за содеянное и скрыть следы преступления, злоумышленник затащил тело в лесополосу, а автомобилем потерпевшего решил завладеть. Однако из-за отсутствия навыков в управлении транспортным средством, вскоре был вынужден бросить его посреди дороги, похитив из него рюкзак владельца", - отмечается в сообщении.

Так, правоохранители его нашли на территории Донецкой области.

Отмечается, что стороной обвинения полностью доказан факт совершения указанным лицом уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб), ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

На Буковине полицейские задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к совершению умышленного убийства, а именно - нанесение 11 ударов ножом знакомому, который после этого умер.



