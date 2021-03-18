Украина присоединяется к центру передового опыта НАТО по энергобезопасности

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украина подписала техническое соглашение о присоединении страны к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

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"Важно максимально реализовать наш потенциал в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы подписали техническое соглашение о присоединении Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Это очередное усиление нашего взаимодействия с Альянсом. Конечно, мы надеемся и на поддержку Литвой наших усилий по получению плана действий по членству в НАТО", - рассказал Зеленский.

Дополнение

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленський обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что найближчою целью Украины - является ПДЧ НАТО.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО - это принципиальный вопрос для политического лидерства Украины.