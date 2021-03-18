Третья волна COVID-19: Харьковская область усиливает карантин

КИЕВ. 18 марта. УНН. Харьковская область с сегодняшнего дня усиливает карантинные ограничения, а школам области рекомендуют переходить на дистанционное обучение - учащимся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по ТЭБ и ЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Детали

Так, комиссия решила ввести на территории области ряд ограничений в связи с ростом уровня заболеваемости СOVID-19.

В частности, с 18 марта запрещается:

проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.

заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину.

прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.

деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Также, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также будут рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессионального перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.