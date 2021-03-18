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Несмотря на жесткий карантин в Киеве и Львове поезда отменять не будут

Несмотря на жесткий карантин в Киеве и Львове поезда отменять не будут

КИЕВ. 18 марта. УНН. Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов - несмотря на введение в городах усиленных карантинных ограничений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

Цитата:

"В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве Укрзализныця подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют. Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - говорится в сообщении.

Детали

В УЗ напомнили, что ограничение продажи билетов и высадки/посадки пока касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской области, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, Коронавирус, карантин
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