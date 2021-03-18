В Киеве сообщили о заминировании 7 станций метро

КИЕВ. 18 марта. УНН. Семь станций столичного метрополитена закрыт на вход и выход из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.

Цитата

“Станции:

— „Театральная“ + пересадочный узел на „Золотые ворота“;

— „Дворец спорта“ + пересадочный узел на „Площадь Льва Толстого“;

— „Площадь Независимости“;

— „Хрещатик“;

— „Академгородок“;

— „Красный хутор“;

— „Героев Днепра“ закрыт на вход и выход.

Поступил анонимный звонок о минировании”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

По данным КП, информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Что было раньше

Неизвестные в четверг сообщили о заминировании на судне, которое находится в Одесском морском порту.

Справка

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.