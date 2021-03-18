Дело "Роттердам +": суд снова отказал в отводе прокурора Пономаренко

КИЕВ. 18 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко от дела "Роттердам +", который уже дважды его закрывал, передает корреспондент УНН.

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"Заявление об отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры ... Пономаренко от участия в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24 марта 2017 года, оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Контекст

НАБУ несколько раз призывал Генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу о формуле "Роттердам +".

Так, старший группы прокуроров по делу Виталий Пономаренко уже дважды закрывал дело "Роттердам +".

Однако 25 января САП возобновила расследование дела о формуле "Роттердам +".

В то же время ВАКС отказал в отводе прокурора САП Виталия Пономаренко от дела "Роттердам +".

Напомним, по данным НАБУ, объем доказательств по делу о формуле "Роттердам +" достаточный для завершения предварительного расследования и направления дела в суд.

Дело "Роттердам +"

По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела "Роттердам +" следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 года, как указывают в НАБУ, НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +".

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в этом деле.