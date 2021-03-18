Две станции метро в центре Киева открыли после волны "минирований"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Две станции метро Киева - "Крещатик" и "Майдан Независимости" - возобновили работу в обычном режиме после проверки сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

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"Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" + пересадка проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - указано в сообщении.

Детали

Проверка продолжается на станциях:

"Театральная" + пересадка;

"Дворец спорта" + пересадка;

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

Ранее неизвестный заминировал 7 станций метро в Киеве.

Для справки

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.