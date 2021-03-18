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Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма будет решен, но не объяснил как

Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма будет решен, но не объяснил как

Владимир Путин

КИЕВ. 18 марта. УНН. Вопрос с водоснабжением временно оккупированного Крыма будет решен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании с руководством регионов и правительства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой (водоснабжением региона)”, — сказал Путин.

Детали

По словам Путина, вопрос водоснабжения оккупированного полуострова является “первоочередным”.

“Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям”, — заявил президент РФ.

По его словам, речь идет о “разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки”, пишет издание.

Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.

Что было ранее

Первый президент Украины Леонид Кравчук и глава украинской делегации в ТКГ ранее заявил, что за ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.

Контекст

Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к “мертвому объему”.

В частности, в течение 2020 суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.

Так, филиал “Воды Крыма” в Алуште провел переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения в них воды.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в аннексирован Крым возможно только после его деоккупации. 

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Крым
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