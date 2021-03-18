Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма будет решен, но не объяснил как

КИЕВ. 18 марта. УНН. Вопрос с водоснабжением временно оккупированного Крыма будет решен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании с руководством регионов и правительства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой (водоснабжением региона)”, — сказал Путин.

Детали

По словам Путина, вопрос водоснабжения оккупированного полуострова является “первоочередным”.

“Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям”, — заявил президент РФ.

По его словам, речь идет о “разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки”, пишет издание.

Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.

Что было ранее

Первый президент Украины Леонид Кравчук и глава украинской делегации в ТКГ ранее заявил, что за ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.

Контекст

Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к “мертвому объему”.

В частности, в течение 2020 суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.

Так, филиал “Воды Крыма” в Алуште провел переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения в них воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в аннексирован Крым возможно только после его деоккупации.