Президент Литвы объяснил, почему до сих пор не вакцинировался от COVID-19

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что еще не вакцинировался от COVID-19 AstraZeneca, ведь ждет своей очереди. Об этом он заявил на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве, передает корреспондент УНН.

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"Действительно, недавно мы временно остановили прививки вакциной AstraZeneca... Мы приняли это решение учитывая и другие государства. Мы ждем этого времени, как раз будет заседание... и они примут решение о надежности этой вакцины. Если оно будет положительное, то мы будем продолжать процесс вакцинации, но да, репутационный ущерб нанесен, и теперь уже определенное недоверие есть. но я говорил, что я готов прививаться именно этой вакциной, просто в Литве определенный порядок есть и нет привилегированных групп, у нас все происходит по возрасту, по другим критериям", - рассказал Науседа.

Поэтому по его словам, он ждет своей очереди.

"Итак, относительно этой вакцины, если будет принято решение вернуться к ней, я так и сделаю", - добавил Науседа.

Дополнение

По меньшей мере 18 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры предосторожности.

В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививки вакциной AstraZeneca.