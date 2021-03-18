Шмыгаль поручил четырем министрам предоставить ВСК ВР анализ работы Укрзализныци

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО “Укрзализныця” и предоставить соответствующую информацию, сообщает УНН.

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“Министр инфраструктуры Владислав Криклий, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська должны в однодневный срок рассмотреть обращение, проанализировать работу АО „Укрзализныця“, начиная с 2015 года. В частности, деятельность наблюдательного совета и правления государственного предприятия за 2017-2021 годы. После обработки обращения министры должны предоставить аналитическую информацию для временной следственной комиссии Верховной Рады”, — говорится в поручении.

Дополнение

Вчера, 17 марта Кабмин уволил Владимира Жмака с должности руководителя “Укрзализныци”. Накануне его неэффективность утвердил Наблюдательный совет “УЗ”.

15 марта Жмак должен был быть на заседании Наблюдательного Совета, а 18 марта — на заседании Временной следственной комиссии в парламенте, однако именно в день заседания Наблюдательного Совета он внезапно заявил о получении положительного теста на COVID-19, чем вызвал сомнения даже у железнодорожников.

11 марта в отставку подал член правления “УЗ” Иракли Эзугбая, ответственный за направление грузовых перевозок. Его обвинили в умышленном занижении тарифов на вагоны “УЗ”, что обусловило падение доходов всей госкомпании. Всего в прошлом году “УЗ” недовыполнила финплан на 25 млрд грн (четверть от ожидаемых доходов, сопоставимая с траншем МВФ).

Кроме менеджмента “УЗ”, за ущерб госкомпании достоверно будут спрашивать и с НАБУ, которые должны были следить за правлением госкомпании и не допускать схем, а взамен полгода “молчали”. Некоторые СМИ объясняют это тем, что менеджмент “УЗ” и отдельные представители НАБУ действовали совместно, и вместе составляли так называемое “грузинское крыло Саакашвили”.