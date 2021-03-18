В Украине выплатили уже 114 млн грн "больничных" из-за самоизоляции от COVID-19

КИЕВ. 18 марта. УНН. За счет ФССУ на самоизоляции находилось около 100 тысяч застрахованных лиц, за время изоляции выплачено более 114 млн грн “больничных”. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает УНН.

Детали

Известно, что за время пандемии около 100 тысяч застрахованных граждан находились на самоизоляции за средства государственного целевого фонда. Сообщается, что в частности 13 387 медицинских работников прошли соответствующую самоизоляцию, на что было выделено 23,2 миллионов гривен.

Цитата

“С начала пандемии 100 тысяч 603 застрахованных лица находились на оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования Украины самоизоляции под контролем. На сегодня Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму 114,2 миллиона гривен”, — сообщили в ФССУ

Дополнение

Украинцы за год получили больничных на более чем 12 млрд гривен.