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В Харькове неизвестный "заминировал" здание обладминистрации

В Харькове неизвестный "заминировал" здание обладминистрации

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сообщение о закладке взрывчатки у здания ХОГА поступило в полицию по электронной почте около 12:00 18 марта. Специалисты обследовали почти 2000 кв. метров прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, пишет УНН.

Детали

По адресу "заминирования" выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полицейские осмотрели 2 тыс. кв. метров прилегающей территории. В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Эвакуация лиц не проводилась.

Информация внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.

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Источник: УНН
Теги: минирование, полиция, ОГА, Харьков и Харьковская область
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