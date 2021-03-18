В Харькове неизвестный "заминировал" здание обладминистрации
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сообщение о закладке взрывчатки у здания ХОГА поступило в полицию по электронной почте около 12:00 18 марта. Специалисты обследовали почти 2000 кв. метров прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, пишет УНН.
Детали
По адресу "заминирования" выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Полицейские осмотрели 2 тыс. кв. метров прилегающей территории. В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.
Эвакуация лиц не проводилась.
Информация внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.
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