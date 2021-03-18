Следственный комитет России рассмотрит жалобу на песню представительницы страны на Евровидении
Манижа Сангин
КИЕВ. 18 марта. УНН. Следственный комитет РФ рассмотрит жалобу общественной организации на песню российской участницы музыкального конкурса "Евровидение" Манижи Сангин под названием Russian Woman. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, пишет УНН.
Детали
Ранее организация "Ветеранские вести" опубликовала открытое обращение к председателю СК РФ с просьбой прекратить распространение композиции и возбудить уголовное дело.
Общественная организация просит СК проверить слова из песни Манижи на возможные противоправные высказывания.
Организация утверждает, что созданный певицей образ русской женщины "представляет оскорбительное и унижающее влияние на значительную часть российской публики", а ее выступлением "провоцируется конфликтная ситуация между представителями российского и таджикского народа".
Справка
По итогам национального зрительского SMS-голосования, проведенного 8 марта 2021 года, Россию будет представлять Манижа Сангин с песней "Российская женщина" (Russian Woman) на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение-2021", который пройдет в городе Роттердам (Нидерланды) в мае 2021 года.
Добавим
Грузинский представитель на Евровидении-2021 Торнике Кипиани спровоцировал скандал в сети своим постом. Он в оскорбительной форме и неприличными словами высказался по поводу участия в песенном конкурсе.