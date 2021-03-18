Подожгли забор журналиста: полиция расследует инцидент

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Славянске 18 марта около 00.20 неизвестные бросили зажигательную смесь на забор местного журналиста. Инцидент пострадавший связывает со своей профессиональной деятельностью. По факту повреждения имущества открыто уголовное производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Детали

В полицию обратился 36-летний житель Славянска и сообщил, что ночью неизвестные бросили зажигательную смесь на забор, в результате чего он загорелся.

Полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога" - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Добавим

В Бердянске уволенный мужчина, одного из строительных магазинов, пытался поджечь кабинет руководителя. Так он хотел напугать работодателя за свое освобождение.